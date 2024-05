Convegno Polizie Locali sul trattamento dei dati personali. Domani a “Cultura e Sviluppo”

Domani, venerdì 10 maggio , dalle 8.30 al Centro Congressi dell’associazione Cultura e Sviluppo in piazza De Andrè ad Alessandria , avrà luogo il consueto appuntamento con il Convegno Interregionale per la Polizia Locale organizzato dal Gruppo Maggioli.

L’evento, giunto alla 6^ edizione, si presenta come un’opportunità di confronto e aggiornamento che riunisce operatori di Polizia Locale e professionisti provenienti da diverse aree, fornendo l’occasione per ampliare le competenze in campo normativo e l’apertura di discussioni sulle esigenze territoriali. Ad arricchire l’evento l’ampia mostra espositiva sulle nuove tecnologie e strumenti sviluppati per la Polizia Locale.

Gli interventi affronteranno svariate questioni di interesse per la Polizia Locale, dal tema della prevenzione ai reati legati alla legge “Roccella” (contrasto alla violenza di genere e domestica) e alla legge “Caivano” (criminalità minorile), fino al trattamento e alle modalità di conservazione dei dati personali, con un focus specifico sugli errori più ricorrenti.