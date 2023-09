In campo domenica 10 settembre alle 16.15 allo stadio ‘Gavagnin-Nocini’.

Dopo il punticino al ‘Moccagatta’, i grigi affrontano la prima trasferta di campionato, esordio assoluto fuori casa e fuori regione da presidente, per Enea Benedetto, nel mondo del calcio. In attesa di novità sia sul fronte mercato (potrebbe arrivare un attaccante svincolato) sia su quello societario, se ci sarà l’incontro con Pedretti martedì 12 settembre.

Squadre

VIRTUS VERONA – È partita benissimo, 3-2 esterno con l’Atalanta U23, e si propone tra le favorite per i playoff, dopo il 6° posto della stagione scorsa (perse col Pescara agli ottavi). In panchina l’eterno Luigi Fresco , da 41 anni presidente/allenatore.

ALESSANDRIA – Il punto ottenuto con lo 0-0 interno nel derby col Novara ha rinfrancato l'ambiente, circondato dal pessimismo. I ragazzi di Fulvio Fiorin , con una settimana di lavoro in più, potrebbero regalare qualche sorpresa.

Precedenti

Sono soltanto 2, relativi alla stagione ’13-’14 in C2: al Moccagatta vinse l’Alessandria 3-1, al ritorno in Veneto fu 0-0. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Lorenzo Maccarini (AR)

Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri (MI) – Mattia Morotti (BG)

4° ufficiale: Samuel Dania (MI)

Precedenti dell’arbitro

Solo 2, con la Virtus Verona, la scorsa stagione: VV-Mantova 1-1, VV-Pergolettese 1-0. Il sig. Maccarini, al 2° anno in C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.