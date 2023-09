“Come mi aggiusto la bicicletta” in 3 lezioni: 11, 18, 25 settembre nel chiostro di Santa Maria di Castello

Proseguono le iniziative nell’ambito del Progetto “Patchwork – in rete per i giovani”, di cui il Comune di Alessandria è il capofila, finanziato dal Bando della Regione Piemonte per la realizzazione di “Progetti di supporto psico-fisico a favore dei giovani”. Il progetto propone e promuove iniziative per i giovani dai 15 ai 29 anni, al fine di dare nuove opportunità di socializzazione, attraverso attività pratiche, sportive, espressive.

Come mi aggiusto la bici

Gomma a terra, freno rotto, catena spezzata, un rumorino nel cambio. Impara a risolvere i piccoli acciacchi della tua bicicletta con il corso “ABC della bici”, che si terrà dall’11 al 25 settembre presso la Ciclofficina Ry-Ciclo. Il corso è gratuito e offre un primo approccio alla meccanica della bici e agli interventi da fare per la riparazione.

Le lezioni saranno tenute da Marco Testera, ciclista esperto che da anni gestisce il negozio “Il ciclista” ad Alessandria, e si svolgerà presso la Ciclofficina, al Chiostro di Santa Maria di Castello, dalle 19.45 alle 21, per 3 lunedì consecutivi: 11, 18 e 25 settembre.

Quasi tutto il materiale in uso proviene da mezzi di recupero o donati da privati e soci, o messi a disposizione della Ciclofficina. Sappiamo che la bicicletta è il mezzo migliore per muoversi rispettando l’ambiente e possiamo fare ancora di più per l’ambiente se sapremo ripararla e tenerla in perfetta forma per il maggior tempo possibile. La Ciclofficina Ry-Ciclo è un progetto di Sine Limes e FIAB Alessandria Gliamicidellebici ODV, nata con il sostegno della Fondazione Social.

Info

Progetto Pachwork del Comune di Alessandria

Iscrizioni: [email protected]

Telefono: 0131-288187

Ufficio Giovani e Minori Comune di Alessandria

email: [email protected]

Telefono: 348-0371821