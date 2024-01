L’Alessandria aspetta l’Arzignano senza portiere: Liverani va in serie B, dovrebbe arrivare Farroni

In campo domani alle 16.15 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Continua a zoppicare la stagione dei grigi, disgraziata fin dall’estate, vittima di correnti d’aria causate dalle porte scorrevoli, con gente che va e gente che viene, stavolta dalla serie B. Manca ormai solo l’ufficialità alla partenza del portiere titolare Luca Liverani (destinazione FeralpiSalò) e all’arrivo del suo sostituto Alessandro Farroni (riserva a Bari). Brutto colpo per i grigi, perché nelle mani del ‘portierone’ che se ne va ci sono almeno 4-5 punti di quelli ottenuti fin qui dalla squadra.

Intanto continua il ‘botta e risposta’ a distanza con l’ex dg Ninni Corda, per il quale è stata avviata la procedura di licenziamento per giusta causa, e che risponde sui social. Senza contare la ‘multina’ (300 euro) maturata a Padova, stavolta non per colpa dei tifosi, ma “per aver causato lieve ritardo sull’orario di inizio della gara a causa del ritardo della squadra nel presentarsi all’imbocco del tunnel”.

Che maggio arrivi in fretta, per carità…

Squadre

ALESSANDRIA – Ultima con 13 punti (-1) dopo 3 vinte, 5 pari, 14 perse, gol 12-26. Viene dallo 0-1 di Padova, non vince da 9 turni e non segna da quasi 500′. Il tecnico Marco Banchini (43), già in panca dalla 7^ alla 14^ (11 punti), si affida al 3-5-2 . Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

– dopo 3 vinte, 5 pari, 14 perse, gol 12-26. Viene dallo 0-1 di Padova, non vince da 9 turni e non segna da quasi 500′. Il tecnico (43), già in panca dalla 7^ alla 14^ (11 punti), si affida al ARZIGNANO VALCHIAMPO – È 14° con 27 punti (7 vinte, 6 pari, 9 perse, reti 17-22), a +1 sui playout e -2 dai playoff. Arriva dallo 0-1 con la Pro Patria dopo 6 risultati utili, ma non vince dal 17 dicembre. L’allenatore Giuseppe Bianchini (47) gioca sempre con il 4-3-1-2. Squalificato Casini . Miglior marcatore Parigi (5).

Precedenti

Solo la gara di andata: vinsero i veneti 1-0 (31′ Antoniazzi).

Giudici di gara

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (NA)

Assistenti: Andrea Barcherini (TR) – Alessandro Cassano (Saronno)

4° ufficiale: Andrea Scarano (Seregno)

Precedenti dell’arbitro

Soltanto 1: Triestina-ARZ 0-1. Il signor Luongo, al 3° anno in serie C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.