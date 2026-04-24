Golf: domenica 26 aprile la tappa di Alessandria del ‘Barbera Wines Golf Championship’

Arriva ad Alessandria la tappa del Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si svolge in oltre 20 gare nelle principali regioni vinicole italiane. Domenica 26 aprile il Golf Club Margara ospiterà il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende vinicole del Bel Paese, ove ogni cantina verrà rappresentata da 4 giocatori.

Il Golf&Wine Championship nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica

italiana attraverso lo sport, creando un connubio unico tra il mondo del golf e quello delle tradizioni

vinicole. La mission del circuito è quella di mettere in relazione territori, imprese, professionisti e

appassionati, trasformando ogni gara in un’esperienza di scoperta culturale, oltre che sportiva.

Adriano Panatta (foto Lara Martinetto)

LE REGOLE – Il giorno prima dell’evento, ossia sabato 25 aprile, sul sito della location www.golfmargara.it

verranno riportati i nominativi di tutti i partecipanti con i relativi orari di partenza.

Ad ogni gruppo, composto da 4 persone (2 coppie) verrà abbinato il vino di una delle 25 cantine partner della tappa alessandrina. Il giorno dell’evento, le gare avranno inizio la mattina, con scaglioni di partenza ogni 15 minuti. Al termine delle proprie 18 buche, ogni gruppo potrà rilassarsi nell’area hospitality di Golf&Wine Championship, ricevendo in omaggio simpatici gadgets e 1 bottiglia per persona della cantina abbinata.

IL GOLF CLUB MARGARA – Margara è uno dei principali golf club del Piemonte e del Nord Italia, con 2 percorsi tecnici e panoramici capaci di creare un’esperienza completa tra sport, ospitalità e relax. Qui, a meno di 20 minuti dal centro di Alessandria, il golf incontra il paesaggio piemontese, in un contesto raffinato e autentico. Il percorso a 18 buche, detto La Guazzetta, è stato ideato da Glaudo Lolli Ghetti, armatore italiano nato in provincia di Frosinone e adottivo di Genova, che negli anni ’60 trovò nel Monferrato il luogo ideale per vivere la campagna, suo amore d’infanzia, insieme alla sua grande passione sportiva, il golf. Ancora oggi a Margara si respira l’amore di un uomo la cui storia personale ci insegna quanto nella vita sia importante credere fortemente nelle proprie passioni.

(foto Lara Martinetto)