Festa del Vino del Monferrato Unesco: 20.000 € raccolti per aiutare la ricerca del DAIRI

Sono più di 20.000 gli euro raccolti in occasione della 64a Festa del Vino del Monferrato Unesco di Casale Monferrato per sostenere le attività di ricerca, condotte nella sede dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato del DAIRI, diretto dal Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL Antonio Maconi.

Con lo slogan “Sostenere la ricerca non è mai stato così facile!” Solidal per la Ricerca e il DAIRI, per il 3° anno consecutivo, hanno rinnovato l’iniziativa che ha visto la disponibilità del Comune di Casale Monferrato e la preziosa e fondamentale collaborazione delle Pro Loco e dei Produttori vitivinicoli partecipanti alla celebre manifestazione settembrina. E anche quest’anno, dopo aver individuato un “Piatto della Ricerca” e una “Bottiglia della Ricerca” tra le loro proposte, hanno donato una parte del ricavato a Solidal per la Ricerca: la cifra devoluta supera i 20.000 euro.

I fondi raccolti saranno utilizzati per attivare una borsa di studio per un ricercatore, finalizzata ad approfondire le conoscenze sulle patologie ambientali, in particolare quelle d’amianto.

LE PAROLE – Questo il commento di Marinella Bertolotti, responsabile del Centro Regionale Amianto e referente della sede DAIRI di Casale: «Il sostegno delle Pro Loco, dei Produttori vitivinicoli e del Comune di Casale Monferrato alle attività di ricerca del DAIRI è fondamentale per sviluppare progetti con ricadute concrete sulla salute della comunità. In questo percorso, il Centro Regionale Amianto del DAIRI rappresenta un presidio strategico per lo studio delle patologie ambientali e amianto-correlate. La borsa di studio, attivata grazie ai fondi raccolti, consentirà di rafforzare il team multidisciplinare che opera nella sede casalese del Dipartimento».