Go-kart, un weekend difficile per Lorenzo Sammartano a Franciacorta

“Non è andata come speravo. Ho disputato le qualifiche senza poter sfruttare alcuna scia e il 10° tempo era il massimo ottenibile in quelle condizioni”. Non usa troppi giri di parole Lorenzo Sammartano (Team Mkc) per commentare l’appuntamento sulla pista bresciana del Rotax Max Challenge categoria Senior.

Lorenzo Sammartano (foto: Elia Carlino)

LE QUALIFICHE – Hanno avuto un andamento un po’ anomalo: alla bandiera verde, i piloti hanno 1′ minuto per entrare in pista, ma il grosso dello schieramento si posiziona intorno ai 40″, creando una sorta di gruppone, praticamente fermo.

LE GARE – In gara 1 e 2 Sammartano si è confermato a ridosso dei migliori: su 41 piloti iscritti, 13° nella prima prova e 16° nella seconda. La finale è stata decisamente più tribolata per un difetto del piantone dello sterzo: nei primi giri, nel tentativo di recuperare delle posizioni, si è verificato un contatto che ha fatto scivolare Lorenzo in ultima posizione, a quasi 4” dalla coda del gruppo. In due giri Lorenzo si è adattato al piantone danneggiato e ai braccetti storti, ma la guidabilità del kart era compromessa. Risultato: 28° posto, con un mezzo non più preciso come all’inizio.

Il prossimo appuntamento sarà a fine luglio sulla pista di Viterbo.

Foto: Elia Carlino