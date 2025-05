Go-kart, si riparte dal circuito più vicino a casa

Lorenzo Sammartano (Mkc Motorsport) è pronto per il 2° appuntamento stagionale nella categoria Senior del Rotax Max Challenge: l’appuntamento nel weekend è sul kartodromo di Castelletto di Branduzzo (PV). Attualmente nella graduatoria generale Sammartano è un po’ indietro in classifica, 54 punti contro i 110 del leader della Fracassi.

LE PAROLE – Così il giovanissimo driver alessandrino: “C’è in me tanta voglia di rifarmi dopo l’esordio tribolato a Jesolo, con acciacchi vari per me e per il kart. Domenica sera tireremo le somme, ma voglio muovere la classifica e, soprattutto, potermela lottare fino alla bandiera a scacchi”.

LA PISTA DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO – Ha una lunghezza complessiva di 1.256 metri, larghezza della carreggiata dagli 8 ai 10 m, rettilineo più lungo 170 m, il più corto 145 m.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO – 1° giugno – Cremona; 22 giugno – Franciacorta; 27 luglio – Viterbo; 31 agosto – Sarno; 28 settembre – Ala di Trento; 19 ottobre – Jesolo.

Lorenzo Sammartano