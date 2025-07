Israele, Netanyahu: “Non rinunceremo ad eliminare Hamas”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un compito da completare: l’eliminazione di Hamas e il ritorno dei nostri ostaggi. Si tratta di due obiettivi interconnessi. Non ci arrendiamo nemmeno per un minuto. Il piano per distruggere Israele è attualmente fuori discussione”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la visita presso una base della divisione dell’intelligence.

Il primo ministro ha sottolineato che “occorre anche mantenere il risultato di eliminare due minacce fondamentali: i missili nucleari e balistici”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).