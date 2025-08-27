Go-kart: Sammartano si cimenta sulla pista di Sarno, mai affrontata prima

Lorenzo Sammartano è atteso nel weekend da una pista mai affrontata in precedenza, il ‘Circuito Internazionale Napoli’ di Sarno (Salerno). Il giovane kartista alessandrino, impegnato nella categoria Senior, sarà in gara come sempre coi colori del team Mkc. L’incognita è non conoscere il tracciato. L’elenco iscritti è davvero corposo: pur trattandosi di una prova del tricolore del Rotax Max Challenge, saranno presenti anche tutti i protagonisti della rassegna europea che si disputerà il weekend successivo: Dice Sammartano: “Bello e stimolante affrontare piloti che arrivano da altre nazioni; sarà tutto più difficile ma è l’occasione per confrontarmi con avversari tosti di livello internazionale”.

LA PISTA – Lunga 1.670 metri e larga dai 9 ai 10, ha 9 curve e 5 rettilinei.

IL PROGRAMMA – Giovedì e venerdì prove libere cronometrate, sabato quelle ufficiali, domenica dedicata alla gara.

LA CLASSIFICA – Sammartano è 14° (su 46 piloti iscritti) nella graduatoria generale, con 365 punti, ad una manciata di punti dalle posizioni importanti.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)