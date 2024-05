Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 17 maggio – cielo parzialmente nuvoloso al mattino, ampie schiarite saranno possibili nel corso della giornata. Formazione di cumuli sulle Alpi, in estensione alle pianure in serata. Possibili foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure orientali nelle prime ore della giornata. Deboli rovesci nei settori alpini in giornata, con locali sconfinamenti a ridosso delle pianure in serata. Zero termico in aumento, con valori sui 2.700m, fino a 2.900m sul basso Piemonte. Venti deboli o moderati sud occidentali sulle Alpi, e meridionali sull’Appennino, con rinforzi in serata, anche tra astigiano e alessandrino. Temperature stazionarie: minime tra 8°/10º, massime tra 20°/22º.

Sabato 18 maggio – cielo irregolarmente nuvoloso, con locali schiarite nel corso della giornata, addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi alpini. Rovesci deboli, sparsi, ad intermittenza, a partire dalle Alpi verso le pianure in nottata e poi verso sera. Zero termico in aumento, sino a 2.700/2.800m a nord e sui 3.000m nel basso Piemonte. Venti moderati da sud/sudovest sulle Alpi, deboli meridionali sull’Appennino in rotazione da nord nel pomeriggio, variabili in pianura. Temperature stazionarie o in leggero aument: minime tra 13°/15º, massime tra 20°/23º.

Domenica 19 maggio – cielo poco o parzialmente nuvoloso, formazione di cumuli a partire dalle Alpi nel pomeriggio. Locali rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi, tendenzialmente asciutto in pianura, zero termico in leggero aumento sino a 3.200m. Venti deboli o localmente moderati meridionale sulle Alpi, deboli nord orientali in pianura. Temperature in aumento: tra 13°/15º le minime, tra 23°/24º le massime.

Prossima settimana – tempo variabile, possibili altri peggioramenti con piogge tra martedì e mercoledì, da valutare. Temperature in generale rialzo, con valori miti di giorno, minime che rimarranno più basse.

Manuel Atzori