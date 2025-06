Go-kart: Sammartano deluso, a Cremona poteva andare meglio

Lorenzo Sammartano è tornato da Cremona, teatro della 3^ prova del Rotax Max Challenge (categoria Senior), amareggiato per non aver portato a casa i risultati cui ambiva. Il weekend era partito bene nelle prove libere, con i tempi in scia a quelli dei migliori, compreso lo svizzero Sidler, poi vincitore.

LE PAROLE – Questo il commento del giovane kartista alessandrino, appena sceso dal mezzo: “Ho sbagliato treno per le scie e mi sono giocato il giro buono con le gomme”. La cattiva sensazione si è poi rivelata esatta, visto che nel manche numero 1 era 16° su 35 in griglia di partenza.

LA GARA – Al via gran battaglia a centro gruppo, con Sammartano subito deciso, ma già nel 1° giro un contatto gli ha provocato il distacco della marmitta. Gara compromessa.

Nella seconda manche, dopo aver recuperato parecchie posizioni, è arrivato un tamponamento e, alla fine, solo 4 posizioni guadagnate. Bilancio non soddisfacente.

In finale il portacolori del team Mkc parte dal fondo, 31° posto, per via della somma dei tempi. E la partenza dal fondo è sempre un’incognita: Lorenzo ha compiuto 11 sorpassi, finendo 20°.

Prossimo appuntamento 20-22 giugno sulla pista di Franciacorta.

foto Elia Carlino