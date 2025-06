Alessandria, rinnovato lo Skate-park di Parco Carrà: venerdì 6 giugno giornata di apertura

Un pomeriggio di attività e sport aperto e per tutti, il prossimo venerdì 6 giugno dalle ore 15, al Parco Carrà, per la presentazione della riqualificazione dello skate park, realizzato dal Comune di Alessandria anche grazie al contributo di Alegas (Gruppo Iren).

Il restyling dell’area rappresenta un concreto investimento nel miglioramento della qualità urbana e nella promozione dello sport giovanile, grazie alla realizzazione di una recinzione perimetrale e all’installazione di strutture pensate per le esigenze degli skater.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, lo Skate-park si trasformerà in un’area festival aperta a tutta la cittadinanza, con musica dal vivo, attività artistiche, momenti ludici per bambini e famiglie, laboratori creativi e iniziative legate alla cultura urbana.

Nel programma tutte attività gratuite: lezioni introduttive per bambini e ragazzi, esibizione di atleti professionisti, show-contest aperto dai 12 ai 20 anni con premi e gadgets per i migliori skaters.

A chiudere la giornata (ore 19) un grande “Skate Showdown” dove si potranno ammirare performance coreografate dai migliori skaters alessandrini.

Programma completo disponibile sul sito Alegas.it e alla pagina web https://www.irenbooking.it/nuova-energia-skate-park