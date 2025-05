Go-kart: missione compiuta per Sammartano a Castelletto di Branduzzo

L’obiettivo era finire gara 1, gara 2 e finale, incamerando punti in classifica generale: così è stato e quello di Lorenzo Sammartano a Castelletto di Branduzzo è stato un fine settimana decisamente più positivo di quello inaugurale a Jesolo. Come sempre la categoria Senior del Rotax Max Challenge sì è rivelata tosta: al volante del kart del team Mkc Motorsport di Como il giovane alessandrino si è dimostrato veloce fin dai primi turni di prove cronometrate.

Alla gara della Senior erano iscritti 45 piloti e nel turno di qualificazione Sammartano ha centrato il 3° tempo del suo raggruppamento che, incrociando i rempi dell’altro gruppo di piloti, è valso la conquista della seconda fila col 4° tempo. Sia in gara 1 che in gara 2 il portacolori del team Mkc si è confermato nelle posizioni di vertice, chiudendo nella ‘top ten’ (9° posto alla 1^, 8° nella seconda).

Prestazioni ottime per l’accesso in finale, ma un po’ di sfortuna era dietro l’angolo: un problema al kart gli ha fatto perdere potenza che, nell’ultima corsa, lo ha costretto a giocare in difesa con l’obiettivo di tagliare il traguardo. La cosa è avvenuta, sì, ma in 25^ posizione, che non rende abbastanza merito al valore mostrato nel weekend dal kartista alessandrino.