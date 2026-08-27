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Giochi del Mediterraneo: Melissa Gemini medaglia d’oro nella boxe

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Ago 27, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “A questa bellissima medaglia, che è stata molto sudata, ho dedicato una preparazione molto importante. Finalmente i risultati, quelli belli, iniziano ad arrivare. Questo vuol dire che sudore e sacrificio ripagano sempre”. Così Melissa Gemini commenta la medaglia d’oro nella boxe conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Ringrazio il mio team, che è stato, come al solito, sempre presente curando ogni aspetto della preparazione, e i miei maestri, che sono stati dei pilastri nel mio angolo”, aggiunge l’azzurra. “Ringrazio inoltre la mia famiglia, che mi è sempre stata di supporto, e tutto il team e lo staff italiano”, conclude Gemini.

xt8/gm/azn

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