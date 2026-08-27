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Il ministro Urso: “La privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso svolta di efficienza”

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Ago 27, 2026


RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Una svolta di efficienza sicuramente può essere determinata dalla privatizzazione degli aeroporti di Fontanarossa e Comiso come io ho sollecitato fin dall’inizio di questa Legislatura. Così che ci possa essere un gestore privato che, come in altre parti d’Italia, d’Europa, ottimizzi le risorse creando anche le infrastrutture necessarie per migliorare le performance dell’aeroporto”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine della seconda giornata di Etna Forum dedicata al tema “La Sicilia confine d’Europa: Difesa, Sviluppo, Immigrazione” rispondendo ai giornalisti alla domanda sui danni economici provocati dallo stop dei voli, per l’eruzione dell’Etna, dall’aeroporto di Catania.
xn5/col3/azn

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