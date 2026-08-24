Giochi del Mediterraneo, Filippi: “L’argento come una vittoria”

TARANTO (ITALPRESS) – «Non era certamente questo il risultato sperato, ma per me questo è un argento vinto. Vengo da un periodo molto difficile e posso dire che qui ho trovato un ambiente che mi ha costantemente supportato». Così Davide Filippi commenta la medaglia d’argento conquistata nel fioretto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. «Ritengo che questo sia un argento vinto contro un avversario particolarmente ostico, che è stato difficile da superare. Ma questo è lo sport, questa è la scherma e dobbiamo accettare il risultato. Sono comunque contento perché, ripeto, questo è un argento vinto e, venendo da un momento difficile, posso dire che mi ritengo soddisfatto». Filippi sottolinea poi il ruolo del pubblico tarantino: «Ho trovato un ambiente straordinario. Il pubblico di Taranto mi ha supportato sin dalla mattina, dall’inizio alla fine, mi è stato costantemente vicino e per questo ritengo che questa medaglia valga per me davvero tantissimo».

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