Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni ad Amatrice: “Grazie per l’accoglienza”, un anziano si commuove

Di

Ago 24, 2026


AMATRICE (ITALPRESS) – “Grazie per l’accoglienza, per il calore e soprattutto per la straordinaria determinazione con cui state ricostruendo il vostro futuro”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la sua visita ad Amatrice per le celebrazioni nel decimo anniversario del sisma che colpì il Centro Italia. Durante la visita, la premier si è trattenuta a parlare con i cittadini presenti. Tra questi, un anziano si è commosso e le ha rivolto un saluto caloroso: “Ci hai onorato, è la gioia più grande che ho avuto nella mia vita”.
mrc/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale Infantile: il difficile caso di Mona, arrivata dal Libano ad Alessandria

Ago 25, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 25 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Sisma 2016, il sindaco di Amatrice: “C’è tanta voglia di rinascere”

Ago 24, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale Infantile: il difficile caso di Mona, arrivata dal Libano ad Alessandria

Ago 25, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: 3 volte Dybala-Malen, poi Pisilli, la Roma fa 4-0 alla Fiorentina

Ago 25, 2026
Calcio Sport

Serie A: Frattesi subito in gol, la Lazio vince 1-0 a Bologna

Ago 24, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 25 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 24, 2026 Raimondo Bovone