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ACI, il presidente La Russa: “Sempre più un club che si occupa di mobilità a 360 gradi”

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Ago 24, 2026


“RIMINI (ITALPRESS) – “ACI vuole essere sempre più un club che si occupa di mobilità a 360 gradi”. Lo ha detto il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, intervistato dall’Italpress al Meeting di Rimini. “Noi ci rivolgiamo ovviamente agli automobilisti, ma anche a tutti coloro che hanno esigenze di mobilità. Lo dimostriamo anche qua al nostro stand con le informazioni che diamo, con le attività che facciamo”, ha aggiunto. Per La Russa le regole della strada “devono essere rispettate da tutti, indipendentemente dal tipo di veicolo che si usa o anche banalmente se si va a piedi”. Il presidente dell’ACI ha richiamato anche i comportamenti dei pedoni: “È importante attraversare sulle strisce pedonali, anche a piedi, con concentrazione e non guardando il telefono”. La Russa ha infine ricordato l’attività di assistenza svolta dall’ACI: “In quest’estate calda abbiamo fatto migliaia e migliaia di soccorsi stradali”, con l’obiettivo di “dare servizi ai cittadini” e “cercare sempre di essere vicini alle persone”.
xi5/mrc/gsl

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