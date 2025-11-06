Tennis, il presidente ATP Gaudenzi: “Finals ancora in Italia per 5 anni”

TORINO (ITALPRESS) – “Il prossimo quinquennio è confermato in Italia, ovviamente Torino ha un enorme vantaggio perché ha dimostrato in questi 5 anni di dare un evento fantastico. Ci sono altre opportunità che valuteremo e poi prenderemo le decisioni del caso”. Così il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, ha risposto sulla possibilità di confermare a Torino il prossimo quinquennio delle Nitto ATP Finals, a maergine del sorteggio dei gironi ospitato dal grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. “Il gradimento di fan e appassionati è sicuramente molto importante, ma anche tutto ciò che è organizzazione dell’evento e atmosfera durante le partite nello stadio. Il calore e l’atmosfera sono sicuramente un elemento molto importante per il successo di queste edizioni, quindi continuiamo così”.xn3/ari/gtr

