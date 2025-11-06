Sport

Tennis, ATP Finals: Sinner con Zverev e Shelton nel gruppo Borg

Di

Nov 6, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Sorteggiati i 2 gironi della 5^ edizione delle Nitto ATP Finals, che si svolgeranno dal 9 al 16 novembre a Torino. Nel “Jimmy Connors Group” ci sono Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Nel “Bjorn Borg Group” ci sono Jannik Sinner, Alexander Zverev e Ben Shelton. L’ultimo posto se la giocano il canadese Felix Auger-Aliassime e l’italiano Lorenzo Musetti. Per quanto riguarda invece il doppio, nel “Peter Fleming Group” ci sono le coppie Cash-Glasspool, Granollers-Zeballos, Krawietz-Puetz e gli italiani Bolelli-Vavassori. Nel “John McEnroe Group” si affronteranno Heliovaara-Patten, Arevalo-Pavic, Salisbury-Skupski e Harrison-King.
