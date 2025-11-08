Motori Sport

MotoGP: gara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez, preceduti Acosta e Bezzecchi

Di

Nov 8, 2025

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Alex Marquez (Ducati Gresini) vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Più staccato Fabio Quartararo (Yamaha) davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Caduta per Nicolò Bulega (Ducati), in pista al posto dell’infortunato Marc Marquez (Ducati), mentre solamente ottavo Francesco Bagnaia (Ducati).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: rimonta ducale al Tardini, Parma-Milan 2-2

Nov 9, 2025
Sport

Tennis: Djokovic batte Musetti in finale ad Atene, poi rinuncia alle Finals e ci va l’azzurro

Nov 8, 2025
Calcio Sport

Serie A: il Como frena in casa, solo 0-0 con il Cagliari

Nov 8, 2025

Ti sei perso...

Costume & Società Cucina Video

Una ricetta gustosa a base di lenticchie e castagne

Nov 9, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”: è disponibile il doppio CD de L’Archicembalo

Nov 9, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: rimonta ducale al Tardini, Parma-Milan 2-2

Nov 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 9 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 8, 2025 Raimondo Bovone