Milano-Cortina, il ministro Abodi: “Sereni sulla natura privatistica della Fondazione”

Nov 8, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Rispetto certamente le posizioni, sono autorità, ma c’è serenità nel percorso anche perché da parte nostra abbiamo studiato e preso spunto dalla norma, che ho citato nei giorni scorsi, che già stabiliva la natura privatistica della Fondazione, che è determinata dalla totalità delle risorse private che vengono gestite dalla stessa. E non è un caso che le risorse pubbliche vengano gestite dal Commissario di Governo”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della Conferenza Nazionale sulle dipendenze all’auditorium della Tecnica di Roma, parlando della decisione del Gip di Milano di sollevare davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del decreto che ribadiva la natura di ente di diritto privato della Fondazione Milano-Cortina 2026.
