Sport

Sci alpino: Franzoni 2° nella discesa di Courchevel, Odermatt vince la Coppa del Mondo

Di

Mar 13, 2026

COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giovanni Franzoni chiude 2° nella discesa di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il quasi 25enne bresciano delle Fiamme Gialle, argento olimpico in carica, si ferma a soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr (1’47″26), che riporta l’Austria alla vittoria in discesa in Coppa del Mondo dopo 23 gare. Completa il podio lo svizzero Marco Odermatt (+0″31), che chiude matematicamente i giochi sia in Coppa del Mondo generale che nella Coppetta di discesa, grazie all’uscita del connazionale Franjo Von Allmen. Out Florian Schieder, mentre terminano fuori dalla top ten Benjamin Jacques Alliod e Dominik Paris, rispettivamente 14° e 15° a 1″56 e 1″58. Più indietro Mattia Casse (18° a 1″83), Christof Innerhofer (20° a 1″92) e Guglielmo Bosca 26° a 2″26.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Motori Sport

Formula Uno: Russell in pole position nella Sprint del GP di Cina, Antonelli secondo

Mar 13, 2026
Calcio Sport

Conference League: rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1

Mar 13, 2026
Sport

Tennis, Indian Wells: Sinner in semifinale, Tien battuto 6-1 6-2

Mar 13, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Con la IX3 BMW introduce la sesta generazione eDrive

Mar 13, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 13/3/2026

Mar 13, 2026
IN EVIDENZA

Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air da 640 cavalli

Mar 13, 2026
IN EVIDENZA

“The Basketball Dream”, Marco Belinelli si racconta

Mar 13, 2026