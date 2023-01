Altra vittoria per la capolista, la quinta di fila, e altra sconfitta per grigi. Per la prima della classe si tratta del successo numero 16, per i piemontesi in zona playout è lo stop numero 12 del campionato. L’Alessandria non è stata travolta dalla squadra più forte del girone, e questa è già una notizia, ma ha pure pareggiato quasi sul fischio finale; la posizione di Martignago, però, pare fosse di palese fuorigioco, quindi non ci sono rimpianti. Anche se, con qualche assenza in meno… chissà. La mancanza di capitan Sini e Nunzella nella linea difensiva ha pesato parecchio e gli errori sui gol granata sono stati decisivi. Ma aver segnato 2 volte alla difesa migliore del girone è confortante, in prospettiva salvezza.

Le reti

2′ – Pellegrini lascia Baldi sul posto e crossa, Lanini anticipa tutti e fa 1-0 .

– Pellegrini lascia Baldi sul posto e crossa, anticipa tutti e fa . 7′ – Guidetti tocca in area per Sylla, finta, arriva Galeandro e segna l’ 1-1 .

– Guidetti tocca in area per Sylla, finta, arriva e segna l’ . 9′ – angolo Reggiana, Laezza è solo sul secondo palo e di testa fa 2-1.

– angolo Reggiana, è solo sul secondo palo e di testa fa 15′ – cross di Guiebre da sinsitra, Guglielmotti arriva col tempo giusto e colpisce: 3-1 .

– cross di Guiebre da sinsitra, arriva col tempo giusto e colpisce: . 43′ – Cigarini mette giù Sylla in area: rigore Alessandria .

– mette giù in area: . 44′ – lo stesso Sylla dal dischetto fa 3-2 , battendo Venturi fresco di record di imbattibilità.

La classifica

La Reggiana sale a 52 punti ed è primissima, con +7 su Cesena ed Entella.

L’Alessandria resta a quota 21, in piena zona playout (17° posto), a -2 dalla salvezza diretta e a +5 sulla retrocessione diretta.