Il Renate gioca meglio, spreca un rigore e si vede annullare 2 gol: la Juve Next Gen tiene fa 1-1

Visto il periodo, forse è il caso di agitarle le bandiere bianconere. La formazione di Brambilla ha trovato il 2° pareggio consecutivo in campionato, al termine di una partita davvero bella e divertente. Lo ha sottolineato lo stesso tecnico a fine gara: “Non riusciamo a trovare la vittoria, ma diamo continuità all’1-1 di Padova. C’è da dire che nel 2023 abbiamo giocato con tre squadre forti e i risultati non sono da buttare. ma possiamo fare di più”.

La partita

Il Renate ha giocato meglio della baby-Juve (3 giorni di riposo in meno per la coppa) ma è riuscito a non vincere una gara che pendeva tutta dalla sua parte. Ma se i 2 gol annullati (82′ e 94′) dipendono dalla segnalazione dell’assistente, il rigore sbagliato è colpa di Esposito: ha calciato fuori. La squadra di casa ha fatto fatica, sì, ma non è stata a guardare: oltre ad essere andata in vantaggio, nel finale di gara a momenti segna e la vince.

Le emozioni del campo

9′ – sinistro di Riccio dal limite, parato.

– sinistro di dal limite, parato. 23′ – destro di Baldassin , centrale e parato.

– destro di , centrale e parato. 38′ – contropiede di Sekulov , conclusione alta.

– contropiede di , conclusione alta. 42′ – colpo di testa di Saporetti , fuori di pochissimo.

– colpo di testa di , fuori di pochissimo. 45’+1′ – destro da fuori di Anghileri , parata bassa di Raina.

– destro da fuori di , parata bassa di Raina. 46′ – dribbling e destro di Sekulov dal limite, gol sul primo palo, 1-0 .

– dribbling e destro di dal limite, gol sul primo palo, . 51′ – angolo Renate, testa di Baldassin e 1-1 , nonostante il tentativo di Baseggio sulla riga.

– angolo Renate, testa di e , nonostante il tentativo di Baseggio sulla riga. 61′ – cross di Morachioli, Squizzato di testa colpisce la parte sopra della traversa .

cross di Morachioli, di testa colpisce la parte sopra della . 65′ – Raina chiude bene in uscita su Squizzato .

– chiude bene in uscita su . 68′ – colpo di testa di Angeli , fuori.

– colpo di testa di , fuori. 70′ – fallo di Besaggio su Squizzato , rigore Renate .

– fallo di , . 71′ – dal dischetto va Esposito , destro fuori alla destra del portiere.

– dal dischetto va , destro alla destra del portiere. 82′ – gol annullato al Renate : cross Morachioli e tocco di Sorrentino in fuorigioco.

– al : cross Morachioli e tocco di Sorrentino in fuorigioco. 85′ – destro di Sersanti da fuori, alto.

– destro di da fuori, alto. 86′ – gran palla dentro di Barbieri per Sersanti , tocco ravvicinato e gran parata di Drago .

– gran palla dentro di Barbieri per , tocco ravvicinato e gran parata di . 94′ – gol annullato al Renate : cross di Morachioli, rovesciata di Sorrentino, tocco di testa di Nepi in fuorigioco.

In classifica

Il Renate sale a 38 punti e scivola al 5° posto, a -5 dalla vetta, imbattuto da 5 partite.

La Juventus Next Gen resta al 13° posto con 28 punti, a -4 dalla zona playoff e a +3 su quella playout.