Fra Alessandria e Olbia domina la paura: un tempo per uno, reti su calcio piazzato, finale 1-1

Gara condizionata dalla posizione in classifica e dalla paura di perdere.

Meglio l’Alessandria nella prima frazione con l’Olbia contratta e rinunciataria, grigi spaventati nella ripresa dal rigore subìto dopo 20 secondi e poi chiusi a difendere il punto con i bianchi di Sardegna che tentavano di vincerla.

E’ finita 1-1, risultato giusto per quel che si è visto e punticino che gli allenatori si tengono stretto, contenti di aver mosso la classifica e consapevoli del fatto che la salvezza arriva anche coi calci da fermo (come i gol di oggi), preziosi alleati delle squadre che segnano poco.

In classifica entrambe restano in zona playout: l’Alessandria va a 14 punti, l’Olbia a 12 ed tutte e due non vincono da 4 turni.

GLI EPISODI

26′ – angolo Alessandria, calcia Sini, Gazoul insacca di testa l’ 1-0 .

– destro di , Marietta para in angolo. 47′ – rigore Olbia, Ragatzu segna il suo 5° gol stagionale e fa 1-1 .

