Si gioca mercoledì 30 novembre alle 18.00 allo stadio ‘Turina’.

Le squadre sono in forma ed in serie positiva per questa sfida di alta classifica, con i salodiani che strizzano l’occhiolino alla vetta.

Ma quando la Juve vede ‘verde-blu’ si trasforma e segna a raffica, come dimostrano i numeri: non ci sono mai stati pareggi.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ all’ 8° posto con 23 punti (6 vinte, 5 pari, 4 perse, gol 21-17) ed è in serie positiva da 6 turni (14 punti). L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla è il 4-2-3-1 . Migliori marcatori Iocolano, Iling (3), Pecorino, Besaggio, Cudrig, Barrenechea, Rafia (2).

FERALPISALO' – E' al 3° posto, alla pari col Renate, con 27 punti (8 vinte, 3 pari, 4 perse, gol 14-10), arriva da 4 risultati utili consecutivi senza reti al passivo e in campionato non ha subìto gol 9 volte su 15. Il tecnico Stefano Vecchi (51) alterna il 'rombo' (4-3-1-2) col 'diamante' (4-4-2). Migliori marcatori Pittarello (3), Guerra, Icardi, Di Molfetta (2).

I PRECEDENTI

Sono 6, di cui 4 in Coppa Italia: nessun pari , 4-2 le vittorie Juve, gol 15-9 Juve.

'19-'20 – doppia semifinale di Coppa : all'andata vinse la Feralpi 2-0 (12′ e 25′ Maiorino), al ritorno la Juve U23 si qualificò dopo i supplementari, 4-0 (14′ Marchi, 59′ e 115′ Zanimacchia, 119′ Rafia).

'21-'22 – al 2° turno di Coppa i bianconeri si imposero 3-2 (46′ Spagnoli, 48′ e 59′ Soulé, 67′ Compagnon, 88′ Luppi); in campionato , nella sfida d'andata, i salodiani vinsero 3-2 (10′ Sekulov, 56′ Guerra, 64′ e 81′ rig. Luppi, 91′ Aké), mentre al ritorno al 'Mocca' finì 1-0 (33′ Aké).

'22-'23 – altra sfida in Coppa lo scorso 2 novembre, ancora al 'Turina': successo bianconero 5-2 (10′ Iocolano, 20′ Compagnon, 33′ D'Orazio, 38′ Verduci, 45′ Bacchetti, 70′ Sersanti, 87′ Lipari).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (MT)

Assistenti: Giuseppe Cesarano (Castellammare di Stabia) / Massimiliano Starnini (VT)

4° ufficiale: Marco Maria Di Nosse (Nocera Inferiore)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2, entrambi con la Feralpi: Seregno-FS 1-3 (4 set ’21), Giana E.-FS 2-1 (17 mar ’22). Il sig. Mastrodomenico è al 2° anno in C e non ha mai arbitrato la baby-Juve.