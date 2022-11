La SISET , Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi, ha individuato l’Azienda Ospedaliera di Alessandria, il cui responsabile è il dottor Roberto Santi, quale centro esperto di eccellenza per lo svolgimento dell’ Accademia SISET 2022 sulle malattie tromboemboliche.

Ci si sofferma su tutti gli aspetti delle malattie tromboemboliche con corsi teorico-pratici della durata di 5 giorni rivolte a laureati in Medicina e Scienze Biologiche vincitori di uno specifico bando della società, il cui programma è stato definito dalla struttura dell’Ospedale di Alessandria (i responsabili scientifici sono Laura Contino e Roberto Santi della Struttura di Emostasi e Trombosi) e approvato dalla Commissione Attività Formative e dal Consiglio Direttivo di SISET.

Come ha ricordato Roberto Santi : “Il tromboembolismo venoso, trombosi venosa agli arti inferiori in associazione con embolia polmonare, è un problema clinico di grande importanza per l’elevata mortalità e le conseguenze che comporta nel lungo periodo. Siamo onorati di ospitare ad Alessandria questo corso finalizzato alla formazione di personale sanitario“.