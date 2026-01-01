Sport Video

Giochi del Mediterraneo: ‘Gimbo’ Tamberi medaglia d’oro nel salto in alto

Di

Set 1, 2026
TARANTO (ITALPRESS) – “Sono venuto qui per la gente, mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto”. Così Gianmarco Tamberi dopo la conquista della medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Nel calendario non era facile inserire questa gara, perché a breve sarò a Bruxelles. Sono felice di aver vinto a Taranto, anche se il mio cerchio si era completato a Budapest”, ha detto il fuoriclasse azzurro delle Fiamme Oro. “È stata una pista pazzesca”, ha concluso Tamberi, sottolineando il valore speciale del successo conquistato davanti al pubblico di Taranto.

xt8/mc/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Sport

Giochi del Mediterraneo, Italia a 187 medaglie: 63 ori, 65 argenti, 59 bronzi

Set 2, 2026
Calcio Sport

Coppa Italia: colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi col Milan

Set 2, 2026
Attualità Cronaca Video

Taormina: vasto incendio danneggia serbatoio dell’acquedotto comunale

Set 1, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

ASL Alessandria: salvata paziente a Casale con un pacemaker inserito durante l’arresto cardiaco

Set 2, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Monviso: frana vicino al Rifugio Quintino Sella, si cerca un escursionista

Set 2, 2026
IN EVIDENZA Sport

Giochi del Mediterraneo, Italia a 187 medaglie: 63 ori, 65 argenti, 59 bronzi

Set 2, 2026
Calcio Sport

Coppa Italia: colpaccio del Monza, 1-0 al Torino e ottavi col Milan

Set 2, 2026