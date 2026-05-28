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Sanità, il governatore Bucci: “In Liguria 32 case di comunità, si migliora giorno dopo giorno”

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Mag 28, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “In Regione siamo contenti perché dovevamo fare 30 case di comunità e in realtà ne abbiamo fatte 32. Sono già in funzione e sono strutturate. Nel mese di aprile abbiamo fatto già 20.000 visite e performance. Questa è la dimostrazione che la sanità locale è ciò di cui c’è bisogno. Continueremo con miglioramenti giorno dopo giorno, tutte le persone che vanno nelle case di comunità non vanno nei pronti soccorso e questo è importante per snellire l’operatività dei nostri ospedali”. Cosi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine dell’evento ‘L’Italia del PNRR-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta’.xm4/pc/mca1

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