Coppa Italia serie C: c’è il Padova tra la Juventus Next Gen e la semifinale. Ancora in trasferta

Quarti di finale e quarta trasferta per la baby-Juve di Brambilla: all’Euganeo di Padova, mercoledì alle 19, sarà in palio la semifinale della Coppa Italia di serie C, già vinta nel ’19-’20 dai giovani bianconeri col tecnico Pecchia.

LE SQUADRE

PADOVA – Nel girone A è all’11° posto con 23 punti e arriva dal successo 2-1 sul Trento. In Coppa è entrato al 2° turno perché ha giocato la TIM CUP (fuori col Bari 3-0) e ha vinto due volte 1-0 (Imolese, Gubbio) sempre in casa. Il tecnico Bruno Caneo utilizza il modulo 3-4-2-1.

JUVENTUS NEXT GEN – Nello stesso girone è all’8° posto con 26 punti e arriva dalla vittoria 1-0 sul Sangiuliano City. In Coppa ha vinto tre volte, sempre in trasferta (3-1 a Lecco, 5-2 a Salò, 1-0 a Seregno). L’allenatore Massimo Brambilla predilige il 4-2-3-1, ma ha giocato anche con altri moduli.

I PRECEDENTI

Sono 6 e non ci sono pareggi: 4 vittorie a 2 per il Padova, gol 7-5.

e non ci sono pareggi: 4 vittorie a 2 per il Padova, gol 7-5. ’19-’20 – negli ottavi playoff ad Alessandria i bianconeri, in 10 per tutta la ripresa, vinsero 2-0 (54′ Zanimacchia, 67′ Frabotta).

– negli ad Alessandria i bianconeri, in 10 per tutta la ripresa, vinsero (54′ Zanimacchia, 67′ Frabotta). ’21-’22 – vinse 2 volte il Padova in regular season: in casa 2-0 (46′ Ceravolo, 70′ Jelenic) e in trasferta 2-1 (7′ Da Graca, 26′ Jelenic, 81′ Della Latta). Nei quarti playoff doppio successo esterno: Chiricò al 68′ firmò l’ 1-0 veneto al Mocca, Barrenechea al 12′ decise l’ 1-0 piemontese all’Euganeo. Ma non bastò alla baby-Juve: la posizione di classifica mandò avanti il Padova.

– vinse 2 volte il Padova in regular season: in casa (46′ Ceravolo, 70′ Jelenic) e in trasferta (7′ Da Graca, 26′ Jelenic, 81′ Della Latta). Nei doppio successo esterno: Chiricò al 68′ firmò l’ veneto al Mocca, Barrenechea al 12′ decise l’ piemontese all’Euganeo. Ma non bastò alla baby-Juve: la posizione di classifica mandò avanti il Padova. ’22-’23 – Padova ancora corsaro al ‘Mocca’ nella gara di andata il 13 settembre: finì 2-1 (65′ Liguori, 86′ Cretella, 89′ Iling).

LE PAROLE

Così il tecnico juventino Brambilla: “Finora abbiamo sempre giocato fuori casa e ci ha portato fortuna, per cui speriamo che possa accadere lo stesso domani sera perché, lo sappiamo, gli incontri di sola andata sono imprevedibili e può succedere di tutto. Proprio per questo motivo, anche questa volta, sarà fondamentale non prendere gol giocando compatti. Dovremo essere efficaci in attacco e molto attenti in fase di non possesso”.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Mario Perri (RM1)

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani (MB) / Mario Pinna (OR)

4° ufficiale: Stefano Nicolini (BS)