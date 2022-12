La salute al centro per la ‘Giornata mondiale del suolo’: i risultati del Centro studi dell’Ospedale

Lunedì scorso, 5 dicembre , si è celebrata la ‘ Giornata mondiale del suolo ‘, iniziativa internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di mantenere sani gli ecosistemi e il benessere umano, affrontando le crescenti sfide della gestione del suolo, aumentando la consapevolezza del suolo e incoraggiando le società a migliorare la salute del suolo.

L’OBIETTIVO

Salute e suolo, e più in generale salute e ambiente, sono al centro del lavoro del Centro Studi Patologie Ambientali dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, coordinato dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi . Il tutto affrontato con un approccio One Health, che si basa sulla progettazione e attuazione di programmi, politiche, legislazione e ricerca in cui più settori comunicano e collaborano per ottenere migliori risultati di salute pubblica mediante un metodo collaborativo, multidisciplinare e multi-professionale.

Tra le molte attività del Centro ci sono state la somministrazione di un semplice questionario a 405 pazienti per identificare le possibili esposizioni ambientali, la valutazione psicologica del rischio percepito da una comunità (quella di Cella Monte) residente di un’area caratterizzata da utilizzo improprio di amianto o la linea di ricerca sugli effetti delle esposizioni ambientali e industriali.

LE PAROLE

E proprio in questi giorni il direttore del Centro, Marinella Bertolotti , ha presentato le attività del 2022: “Il Centro Studi Patologie Ambientali ha tra i suoi obiettivi l’acquisizione di dati attendibili sull’esposizione della popolazione a specifici fattori ambientali e su patologie da essa derivanti, il favorire l’incrocio tra dati ambientali, territoriali ed epidemiologici e l’analizzare le evidenze scientifiche; oltre a promuovere e sostenere la ricerca e divulgare le conoscenze. Durante l’anno ci siamo quindi concentrati su questi aspetti per portare avanti una serie di studi, valutazioni e linee di ricerca improntate al nostro territorio”.