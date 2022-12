Con la doppietta di Galeandro l’Alessandria torna a vincere dopo 7 turni e scavalca l’Imolese in classifica

Eccola qua, la tanto attesa vittoria dell’Alessandria! Sarà l’effetto-presidente, comparso a sorpresa alla Michelin nell’ultimo allenamento? Chissà. Ma anche il recupero dell’attaccante Sylla e del portiere Liverani hanno aggiunto qualcosa in più alla voglia di farcela della squadra, brava a battere 2-0 l’Imolese, diretta rivale per la salvezza, tornando al successo dopo 7 turni di digiuno e restando con la porta imbattuta, altro dato importante. Dal canto suo la squadra emiliana, alla seconda sconfitta di fila, è senza vittorie da 9 gare e senza gol da 4.

Gli episodi

3′ – lancio di Sini, Sylla va e spara col sinistro, il portiere respinge, Ghiozzi manda altissimo.

– lancio di Sini, va e spara col sinistro, il portiere respinge, manda altissimo. 7′ – Liverani protagonista: prima manda in angolo una botta di Stijepovic , poi blocca sullo stesso attaccante dopo il tiro dalla bandierina.

– protagonista: prima manda in angolo una botta di , poi blocca sullo stesso attaccante dopo il tiro dalla bandierina. 20′ – Sylla in area manda a vuoto Milani, poi evita il portiere che lo stende: rigore .

– in area manda a vuoto Milani, poi evita il portiere che lo stende: . 21′ – dal dischetto va Galeandro , destro nell’angolo alto alla sinistra di Rossi, 1-0.

– dal dischetto va , destro nell’angolo alto alla sinistra di Rossi, 28′ – punizione di Sini da sinistra, testa di Galeandro e 2-0 .

– punizione di Sini da sinistra, testa di e . 33′ – passaggio di Galeandro e Sylla di piatto destro non trova la porta.

– passaggio di Galeandro e di piatto destro non trova la porta. 51’p.t. – gran sinistro di Sini parato da Rossi.

– gran sinistro di parato da Rossi. 58′ – Sylla se ne va da solo a sinistra, tiro a giro col destro e palla sul fondo.

– se ne va da solo a sinistra, tiro a giro col destro e palla sul fondo. 84′ – gran punizione di Stijepovic dal limite e bella risposta di Liverani in angolo.

– gran punizione di dal limite e bella risposta di in angolo. 93′ – ci prova Zanini dalla corta distanza, gran parata di Liverani in angolo.

La classifica

Dopo la prima giornata di ritorno l’Alessandria sale a 18 punti ma resta in zona playout in 16^ posizione. L’Imolese, invece, con i suoi 16 punti, scivola al 16° posto. Ora la forbice delle ultime 7 squadre si è allargata a 4 punti.