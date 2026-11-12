Volley femminile B1: sabato alle 18 la capolista Alessandria aspetta il Cogne-Aosta

L’Alessandria Volley si prepara alla 5^ giornata di campionato: sabato 14 novembre, alle ore 18, al PalaCima arriva Cogne Aosta Volley, al 9° posto in classifica con 6 punti (2 vittorie e 2 sconfitte). Dopo il 1° ko stagionale a Moncalieri, Alessandria ha voglia di ripartire subito con una vittoria. Così la società si prepara all’evento garantendo ingresso libero al pubblico, con dj set, speaker e la carica dei Keepers (la curva che ogni partita cresce sempre più) e chiama a raccolta la città per avere il Palacima pieno. La squadra di Turcich deve recuperare alcune atlete con problemi fisici.

LA PARTITA – In diretta TV dalle 16,45 sulla pagina Facebook dell’Alessandria Volley Facebook e registrata lunedi 16 novembre alle 20,30 sul canale digitale terrestre Boom 68. Dalle 16,45 diretta su Radio Gold con telecronaca di Fausto Mamberti e commento di Ernesto Pilotti.

Il richiamo ai tifosi sul tabellone del PalaCima

LE PAROLE – Così il coach Ivan Turcich: “​Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: siamo ancora da soli in testa alla classifica con 10 punti. Allo stesso tempo, la prima sconfitta stagionale non è mai qualcosa che mi piace prendere alla leggera. ​Sabato ci attende una sfida casalinga da prendere con le pinze contro Cogne-Aosta, avversario in grande salute che arriva da 2 vittorie consecutive. Ci aspettiamo un palazzetto gremito: vogliamo riscattarci davanti ai nostri tifosi e portare in campo la miglior prestazione possibile”.