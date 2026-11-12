Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: sabato alle 18 la capolista Alessandria aspetta il Cogne-Aosta

DiRaimondo Bovone

Nov 12, 2026 , , , , , , ,

L’Alessandria Volley si prepara alla 5^ giornata di campionato: sabato 14 novembre, alle ore 18, al PalaCima arriva Cogne Aosta Volley, al 9° posto in classifica con 6 punti (2 vittorie e 2 sconfitte). Dopo il 1° ko stagionale a Moncalieri, Alessandria ha voglia di ripartire subito con una vittoria. Così la società si prepara all’evento garantendo ingresso libero al pubblico, con dj set, speaker e la carica dei Keepers (la curva che ogni partita cresce sempre più) e chiama a raccolta la città per avere il Palacima pieno. La squadra di Turcich deve recuperare alcune atlete con problemi fisici. 
LA PARTITA – In diretta TV dalle 16,45 sulla pagina Facebook dell’Alessandria Volley Facebook e registrata lunedi 16 novembre alle 20,30 sul canale digitale terrestre Boom 68. Dalle 16,45 diretta su Radio Gold con telecronaca di Fausto Mamberti e commento di Ernesto Pilotti.

Il richiamo ai tifosi sul tabellone del PalaCima

LE PAROLE – Così il coach Ivan Turcich: ​Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: siamo ancora da soli in testa alla classifica con 10 punti. Allo stesso tempo, la prima sconfitta stagionale non è mai qualcosa che mi piace prendere alla leggera. ​Sabato ci attende una sfida casalinga da prendere con le pinze contro Cogne-Aosta, avversario in grande salute che arriva da 2 vittorie consecutive. Ci aspettiamo un palazzetto gremito: vogliamo riscattarci davanti ai nostri tifosi e portare in campo la miglior prestazione possibile”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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