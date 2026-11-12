La ‘Pietà Ucraina’ ad Alessandria: nel fine settimana in mostra a palazzo CISL

Un intenso dolore, ma anche un’immensa compassione e un invito a riflettere sulla passione e sul sacrificio: è il significato che lega, idealmente, la Pietà di Michelangelo alla Pietà Ucraina, un’opera dell’artista e militare Andriy Yemolenko, che sarà eccezionalmente in mostra anche ad Alessandria. Dopo le tappe a Todi e Bergamo, l’enorme quadro sarà esposto per 2 giorni nel Palazzo della Cisl, in Sala Baravalle (ingresso da via Pontida 33). Si potrà ammirare un lavoro pittorico dal profondo valore comunicativo, ricreato dagli artisti di Ivano Frankivis’k Yarema e Natalia Stetsyk e realizzato insieme alle famiglie dei soldati ucraini morti al fronte, combattendo per la libertà del loro paese.

Inaugurazione sabato 14 novembre, alle ore 17. La Pietà Ucraina sarà visibile anche domenica, dalle 9 alle 16.

INFO – 335-6692883 (Luciano Cartolano, presidente Anteas).

IL DIPINTO – La Madonna tiene sulle ginocchia un figlio soldato e sullo sfondo ci sono chiese e palazzi con i segni dei bombardamenti, ma anche con un angolo di cielo illuminato dalla luce di speranza e di pace.

CREDITI – La tappa alessandrina è stata fortemente voluta e organizzata da Anteas Alessandria, che ha forti legami con Ivano Frankivis’k, insieme alla Cisl e alla Fnp Cisl di Alessandria-Asti, al Rotary Club di Alessandria, presieduto da Paolo Camagna, al Rotary Club di Todi, guidato da Giovanni Antonelli, che per primo ha accolto in Italia la Pietà Ucraina, e all’ONG ‘Famiglie dei difensori caduti di Ivano Frankivis’k’.