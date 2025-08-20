Sport

Mondiali di canoa, Antonio Rossi: “Per me ha grande significato, è una bella emozione”

Ago 20, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “Per me questo mondiale ha un grandissimo significato, qui ho iniziato anche la mia attività gareggiando nei campionati regionali, quindi è un campo che conosco molto bene. Qui mi sono qualificato nel 2008 per la mia ultima Olimpiade, quella di Pechino, dove poi sono stato scelto anche con portabandiera. Dopo dieci anni ritorniamo ed è una bella emozione anche perché abbiamo fatto tantissimi bei progetti con la nostra federazione, abbiamo coinvolto tanti giovani”. Lo ha dichiarato il vice presidente vicario Antonio Rossi a margine della cerimonia d’apertura dei mondiali di canoa e paracanoa 2025 che si svolgeranno all’Idroscalo di Milano.pia/gm/mca2/gtr

