Il presidente del CONI, Buonfiglio: “L’obiettivo è il sostegno alle società sportive”

MILANO (ITALPRESS) – Un Mondiale per promuovere la canoa, ma soprattutto lo sport e i messaggi legati all’attività fisica. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si sofferma sui campionati iridati di canoa e para-canoa di Milano 2025, per evidenziare quali saranno gli obiettivi comuni da raggiungere. “Sicuramente essere cresciuto nella federazione canoa mi ha consentito di affrontare questo nuovo incarico con un’esperienza concreta di vita vissuta in federazione, con le società sportive, perché oggi è bello parlare di alto livello, però non bisogna mai dimenticarsi che le società sportive vivono un momento estremamente difficile di burocrazia, di crisi dei valori, del volontariato, e quindi il pensiero a cui quotidianamente cerchiamo di porre attenzione è proprio il sostegno alle società sportive”.pia/gm/mca1

