Calcio femminile serie C: Alessandria batte Alba Roero 4-3 e passa in semifinale. Ora c’è il Moncalieri

Dopo il successo 3-2 nella gara di andata, l’ACF ha superato in casa l’Area Calcio Alba Roero per 4-3, guadagnandosi la promozione alle semifinali, dove incontrerà il Moncalieri domenica 21 maggio. Due gare spettacolari e molto combattute che hanno divertito squadre e pubblico, nel segno della crescita costante del settore.

La partita

Partenza arrembante delle grigie che segnano con un tiro da fuori di Luison, annullato però per fuorigioco. Ma ci ha pensato Biasotti, poco dopo, a portare avanti la formazione di Gabriele Tosi. Vantaggio effimero, poiché le albesi sono riuscite a ribaltare la situazione, chiudendo il 1° tempo in vantaggio 2-1 (dormita della difesa delle grigie e rigore) e portando il punteggio totale sul 4-4.

Nella ripresa l’Alessandria, prepotente e focalizzata sull’obiettivo, è tornata subito in parità con un gol casuale di Barbesino, entrata per Sylla: il portiere avversario ha sbagliato il rinvio calciandole addosso e il pallone si è alzato finendo in porta. Grave errore e 3-2. Alba Roero ha provato la rimonta, lasciando ovviamente grandi spazi: in uno di questi si è infilata Bergaglia guadagnando un rigore, trasformato poi da Lepre: 3-2. Poi l’astuzia di Barbesino ha fatto il resto, sfruttando un’altra ‘papera’ clamorosa del portiere avversario: ha perso il pallone dalle mani regalandolo all’attaccante mandrogna che, a porta vuota, ha fatto doppietta segnando il 4-2 e chiudendo di fatto, il discorso qualificazione.

Nel finale di gara l’orgoglio ha portato Alba a segnare il 3° gol, ma il destino era ormai scritto, con Alessandria vincente 4-3.

Le parole

Così al termine il tecnico alessandrino Gabriele Tosi: “Non abbiamo giocato benissimo, subendo 2 gol che avrebbero potuto costarci caro, ma sono contento per la qualificazione. Il Moncalieri lo conosciamo, sono di un livello superiore e saranno due partite complicate, anche se al momento siamo pari come vittorie. Sarà una semifinale difficile, ma dobbiamo crederci fino in fondo. L’abbiamo già fatto, dobbiamo ripeterci”.

Playoff

QUARTI DI FINALE: ACF Alessandria-Alba Roero 4-3; Moncalieri-Cit Turin 3-1; Bulé Bellinzago-Accademia TO 9-0; Juventus TO– Torino Women 1-0.

SEMIFINALI: Acf Alessandria-Moncalieri; Bulé Bellinzago-Juventus TO