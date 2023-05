L’Amministrazione Comunale di Alessandria, ha aderito, anche per il 2023, al progetto di lotta biologica ed integrata alle zanzare gestita dall’Ipla Spa, società partecipata della Regione Piemonte, partito mercoledì 10 maggio, in anticipo rispetto gli scorsi anni.

Le parole del sindaco Abonante

“Gli interventi contro le zanzare, partiti in anticipo si protrarranno anche fino agli inizi di ottobre. È un’azione importante per la prevenzione sanitaria e la vivibilità del territorio. L’obiettivo è raggiungibile con la collaborazione totale tra istituzioni e cittadini. Gli interventi riguardano infatti le aree pubbliche, ma per renderli più efficaci è importante adottare comportamenti corretti anche in casa attuando, nel quotidiano, le piccole azioni per evitare il ristagno d’acqua. Anche solo liberando i sottovasi dall’acqua stagnante o evitando la formazione di pozze nei propri giardini e negli orti”.

Gli interventi

Verranno effettuati dagli operatori incaricati, a partire dal trattamento dei tombini, in Città, nelle Frazioni (Astuti, Gerlotti, Osterietta) e nei Sobborghi (Cantalupo, Casalbagliano, Villa del Foro, Cabanette, San Michele, Valmadonna, Valle San Bartolomeo, Spinetta Marengo, Lobbi, Litta Parodi, Castelceriolo, Cascinagrossa, Mandrogne, Quattro Cascine, San Giuliano Nuovo e San Giuliano Vecchio).

La lotta contro le larve verrà effettuata costantemente nei tombini della città, nei fossi e ristagni con prodotti biologici. Per quanto riguarda quelli volti al contrasto degli esemplari adulti verranno effettuati nei parchi e nei siti sensibili (ospedali, giardini pubblici, scuole, centri estivi, ecc.) solo nel caso in cui venga superata la cosiddetta “soglia di intervento o fastidio” e in occasione dell’arrivo di zanzare.

Il Centro Operativo Ipla – Alessandria ha il suo laboratorio presso gli uffici Arpa Alessandria, Spalto Marengo, 33.