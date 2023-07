Boxe: ricevuto in Regione Etinosa Oliha, pugile astigiano campione mondiale IBO dei pesi medi

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con il vicepresidente Fabio Carosso e l’assessore Maurizio Marrone, ha incontrato ieri Etinosa Oliha, pugile della società Skull Boxe, vincitore del Campionato mondiale IBO dei pesi medi.

A Wuppertal, in Germania, Oliha ha prevalso sullo sfidante, il cileno Julio Alamos, ed ha riportato per la prima volta dal 1995 il titolo mondiale IBO in Italia. A precedere “El chapo” in questa categoria furono Nino Benvenuti, Patrizio ‘Sumbu’ Kalambay e Vito Antuofermo.

Un successo straordinario per il giovane talento astigiano, già Sportivo dell’anno piemontese, che sta riscrivendo la storia della boxe astigiana e italiana anche grazie alla preziosa presenza al suo fianco di Davide Greguoldo.