Dal 21 al 23 luglio Trino Vercellese accoglie una tappa del “Festival delle città identitarie”

Arriva in Piemonte il Festival delle Città Identitarie: sarà infatti Trino, cittadina in provincia di Vercelli, a ospitare a Palazzo Paleologo dal 21 al 23 luglio, una delle tappe della rassegna itinerante nata per far conoscere i simboli culturali, storici e artistici delle città di provincia italiane attraverso il teatro, la musica, i libri e le persone che le hanno rese grandi.

Gli spettacoli, su 3 serate, toccheranno i temi più distintivi dell’identità trinese: Cavour, la tipografia, il riso, la danza. Tra gli ospiti Gabriele Lavia, Luca Ward, Alessandro Sallusti e Patrizia Mirigliani.

Web: cittaidentitarie.it/festival/ viii-edizione-trino