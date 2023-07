La Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto – Festa patronale di San Giacomo

La Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto di San Giacomo è un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina piemontese. Si tiene ogni anno a Rocca Grimalda, in provincia di Alessandria, quest’anno si terrà dal 4 all’8 Agosto. La sagra è organizzata dal Circolo Ricreativo Bocciofilo di San Giacomo e offre una varietà di piatti tipici della regione, tra cui i ravioli, il bollito misto, il fritto misto alla piemontese e la polenta.

I ravioli sono uno dei piatti più tipici del Piemonte. Sono fatti con una pasta fresca all’uovo ripiena di carne, verdure e formaggio. Il bollito misto è un altro piatto tipico della regione. È composto da diversi tipi di carne bollita, tra cui manzo, vitello, maiale e pollo.

L’Evento

La Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto di San Giacomo è un’occasione per conoscere la cultura e la tradizione del Monferrato. La zona è famosa per i suoi paesaggi, i suoi vini e i suoi prodotti tipici. La sagra è anche un’occasione per divertirsi e passare una giornata in compagnia di amici e famiglia.

Se siete in cerca di una sagra dove gustare i piatti tipici del Piemonte, questo è l’appuntamento perfetto per voi.

Rocca Grimalda (AL)

Info: 0143 876354 – Ass Circolo Ricreativo Bocciofilo di Rocca Grimalda