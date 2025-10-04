Motori Sport

MotoGP: Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

Di

Ott 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, risale il gruppo e supera all’ultimo giro Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), centrando un successo di grande carattere. In terza piazza c’è Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Marc Marquez (Ducati) è settimo, dopo un long lap penalty scontato per un contatto con Rins. Francesco Bagnaia, (Ducati) mai in lotta per le posizioni importanti, chiude in 14esima piazza, ultimo dei piloti al traguardo.

Poco prima Bezzecchi aveva ottenuto anche la pole position per la gara lunga del Gp d’Indonesia. Questa la griglia di partenza:
1^ fila
1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″832 alla velocità media
di 174,3 km/h
2. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’29″230
3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’29″284
2^ fila
4. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’29″336
5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’29″343
6. Luca Marini (Ita) Honda in 1’29″513
3^ fila
7. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’29″741
8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″771
9. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’29″773
4^ fila
10. Miguel Oliveira (Por) Yamaha in 1’29″851
11. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’29″884
12. Joan Mir (Esp) Honda in 1’29″959

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Al ‘Mocca’ arriva la capolista Ravenna, la Juve Next Gen è pronta alla sfida

Ott 4, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Sassuolo vince 1-0 a Verona, decide Pinamonti

Ott 4, 2025
Motori Sport

Formula Uno: Piastri guida il venerdì di Singapore, Leclerc evita la penalità

Ott 3, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Gaza, Meloni “Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre”

Ott 4, 2025
IN EVIDENZA

Meloni “Senza dialogo col diverso germoglia il virus della guerra”

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Crosetto “Dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi per situazione a Gaza”

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Allegri “Con la Juve nessuna rivincita, sarà gara tecnica”

Ott 4, 2025