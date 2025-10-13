Trieste: glo e Velo conquistano il podio della Barcolana

TRIESTE (ITALPRESS) – Il Maxi 100 Arca SGR, timonato da Furio Benussi, ha conquistato per la terza volta consecutiva la vittoria alla 57^ edizione della regata velica della Barcolana. Al suo fianco, ancora una volta, glo – il brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick – che ha sostenuto l’equipaggio in qualità di Partner, e al contempo, ha confermato la propria partecipazione come Gold Sponsor ufficiale della manifestazione.

Il supporto al primo 100 piedi al mondo ad aver ottenuto la certificazione Environmental Product Declaration (EPD) da RINA testimonia l’impegno concreto del brand verso la sostenibilità ambientale e la promozione dell’economia circolare.

Ad ottenere il secondo posto è stata invece la barca M07 del Fast and Furio Sailing Team, sostenuta come official partner da VELO – brand innovativo di BAT Italia nella categoria dei prodotti a base di nicotina per uso orale, senza fumo, senza vapore e senza cenere.

Un impegno, quello di Bat Italia, che si rinnova in una cornice strategica come Trieste, sede dell’A Better Tomorrow Innovation Hub, uno dei tre centri globali di eccellenza del Gruppo, e in un settore in forte crescita: nel 2024 la vela in Italia ha generato un valore superiore a 339 milioni di euro (Fonte: Rapporto FIV – Luiss Business School, giugno 2025), confermandosi asset chiave per economia, innovazione e sostenibilità.

In qualità di Gold Sponsor, glo è stato protagonista all’interno del villaggio Barcolana con un’area hospitality multicategory pensata per offrire un’esperienza premium a visitatori, ospiti e stakeholder. La struttura, articolata su tre livelli, prevede una terrazza panoramica riservata per seguire la regata da una posizione privilegiata, oltre a uno spazio relax e intrattenimento. Qui, i consumatori maggiorenni di nicotina hanno potuto scoprire, provare e acquistare l’intera gamma di prodotti di nuova generazione del portafoglio BAT, tra cui i dispositivi glo HYPER PRO e VELO.

Un sodalizio che unisce performance sportiva e innovazione sostenibile: ARCA SGR è infatti la prima barca al mondo nel settore nautico a ottenere sia la certificazione ESG che la EPD (Environmental Product Declaration) dal RINA. Nata dal recupero e trasformazione di un relitto, oggi è simbolo di economia circolare e Life Cycle Thinking, grazie all’uso di energie rinnovabili, materiali ecocompatibili e tecnologie avanzate. Un progetto che unisce performance, sostenibilità e responsabilità sociale, affermandosi come progetto e modello virtuoso a livello internazionale.

Novità di questa edizione è stato anche il debutto in regata di VELO, presente come official partner della barca M07 del team Fast and Furio, ha rafforzato la presenza in mare del Gruppo con un secondo equipaggio. Una doppia presenza che testimonia la volontà di sostenere il mondo della vela in modo crescente, coerente e integrato, promuovendo modelli virtuosi che combinano eccellenza sportiva, rispetto ambientale e impatto sociale.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato per il quarto anno consecutivo a Barcolana con glo come Gold Sponsor, un evento che incarna perfettamente la passione per l’eccellenza sportiva, l’innovazione e l’impegno verso la sostenibilità”, ha dichiarato Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia. “Rafforzare la nostra presenza in regata con due brand, glo e VELO, e supportare il progetto virtuoso ESG di ARCA SGR riflettono il nostro profondo legame con Trieste e la nostra missione di contribuire concretamente a costruire A Better Tomorrow”.

“La nostra partnership con BAT Italia è una dimostrazione di fiducia in un progetto che va oltre la semplice regata, abbracciando i principi di sostenibilità e i valori che sono cruciali per il futuro della nostra città e del Friuli Venezia Giulia” – ha commentato il Project Manager Furio Benussi. “Portare due barche in regata con i colori di glo e Velo è un onore e uno stimolo a dare il massimo, sia in termini di performance che di impatto positivo sul territorio”.

-news in collaborazione con glo –

-foto ufficio stampa glo –

(ITALPRESS).