Arredo Frigo Valnegri battuta 3-2 a Genova e speranze di salvezza ridotte al lumicino. Gara cominciata malissimo per le termali, prive di capitan Mirabelli per un infortunio domestico. La grande reazione ha rimesso tutto in discussione, riaccendendo le speranze di vittoria, ma ancora una volta nel finale è mancata la forza di tagliare il traguardo.

La partita

Rimont Progetti GE- Arredo Frigo 3-2 (25-13, 20-25, 19-25, 25-20, 15-10)

PRIMO SET – Partenza in salita per le termali subito in tilt e senza grinta. Genova ne approfitta, aumenta il vantaggio e chiude facile 25-13, 1-0.

SECONDO SET – Arredo Frigo Valnegri più combattiva, lotta e mette il muso avanti. Le liguri inseguono ma Acqui mostra carattere, resiste alla rimonta e chiude 20-25, 1-1.

TERZO SET – Parte alla grande Acqui, spinta da 2 aces di Bergese e 3 attacchi di Scardigli. Il vantaggio aumenta ma sul 10-17 la Rimont alza i giri, risale e arriva 17-19. Le termali non mollano e, dopo un set-ball annullato, Lombardi la chiude 19-25, 1-2. QUARTO SET – Si combatte da subito, poi sull’8-8 Genova si porta avanti e diventa irraggiungibile, nonostante i tentativi di Fabbrini e Lombardi. Acqui annulla 2 palle set, poi cede 25-20, 2-2.

QUINTO SET – Si gioca punto-a-punto, poi le liguri avanzano di 3. Le termali reagiscono, si mantengono a contatto poi, dopo aver mancato il pareggio, cedono mentalmente e Genova chiude 15-10 e 3-2.

Rimont Progetti Genova: Scarabottini 6, Palazzi 8, Romanin 12, Vecerina 21, Poggi 4, Montedoro 10, Ghezzi (L), Truffa, Rissetto 4, Allegri, Piccardi. N.e: Bulla, Vieri, Fossa. All. Zanoni.

Arredo Frigo Valnegri: Bondarenko 4, Bergese 12, Cattozzo 4, Scardigli 16, Ruggiero 2, Zonta, Raimondo (L), Zenullari (L), Fabbrini 7, Lombardi 11. N.e: Mirabelli, Fiscaletti, Raimondo. All. Marenco.

La classifica dopo 20 giornate

SERIE B1, GIRONE A: Parella Torino* e FGL Zuma* 43, Savis Volpiano* 41, Garlasco 38, Prochimica Biella* 35, Toscana Garden e Liberi&Forti 30, Rimont Genova 21 e Libellula* 21, Valdarno* e Igor Trecate 17, Arredo Frigo Acqui 14, Caselle* 10. *1 gara in meno. Le ultime 3 retrocedono in B2.