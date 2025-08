ROMA (ITALPRESS) – Nuove misure anti-crisi climatica dalla Banca Centrale Europea. Il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato l’introduzione di un “fattore climatico” nel proprio sistema di garanzie per le operazioni di rifinanziamento, al fine di gestire meglio i rischi finanziari legati al cambiamento climatico. Le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, spiegano da Francoforte, sono fondamentali per la stabilità dei prezzi, ma risultano oggi sempre più esposte alle incertezze ambientali. Per questo, a partire dal 2026, verrà applicato un adeguamento al valore delle attività usate come garanzia, in base alla loro vulnerabilità agli effetti della crisi climatica. In concreto, il nuovo meccanismo colpirà in particolare i titoli emessi da società non finanziarie, tenendo conto di elementi come i punteggi climatici degli emittenti, i risultati del climate stress test 2024 dell’Eurosistema e la maturità residua dei titoli stessi. Il cosiddetto “fattore climatico” servirà da cuscinetto preventivo, migliorando la resilienza della politica monetaria europea e rafforzando gli strumenti di gestione del rischio già esistenti. La misura entrerà in vigore nella seconda metà del 2026, ma verrà regolarmente aggiornata per tenere conto di nuovi dati, modelli di valutazione e sviluppi normativi. Un segnale chiaro dalla BCE: la transizione verde non è solo una sfida ambientale, ma anche economica e finanziaria. E il sistema europeo si prepara ad affrontarla con strumenti nuovi e mirati.

