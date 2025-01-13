Sport Video

Antonio Rossi nuovo presidente di Federcanoa: "Grande entusiasmo"

Set 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e gli impianti da portare avanti. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”. Lo ha detto il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, a margine dell’assemblea elettiva che lo ha eletto. “C’è grande entusiasmo. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere migliore visibilità”.

