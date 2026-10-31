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Italia-Corea del Sud, Fontana a Seoul: “Cooperazione per le sfide del futuro”

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Ott 31, 2026
SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – “Da qua si può intuire come l’Italia sia veramente molto apprezzata, e sono contento che oltre al Made in Italy, che è ovviamente il nostro fiore all’occhiello, ci sia anche questa cooperazione fra gli studi e le università. Perché questo fa capire che, anche dal punto di vista della ricerca, dell’innovazione e del futuro, con la Corea possiamo veramente fare delle cose molto importanti”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, da Seoul, dove è iniziata la missione istituzionale in Corea del Sud.mgg/mca3 (fonte video: Camera dei Deputati)

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