Nella seconda di ritorno del campionato di Serie C femminile, l’Alessandria Volley ha superato 3-0 il fanalino di coda Igor Novara al PalaAgil di Trecate, disputando il match più incolore, opaco e privo di sussulti di tutta la stagione. Ma forse gli stimoli erano troppo pochi contro un’avversaria nettamente inferiore.

Igor Novara-Alessandria Volley 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Tre set fotocopia con un unico fil-rouge a condurre il copione. Tre set con continui cambi palla e contrattacchi costellati da errori, indecisioni e momenti di estrema confusione in campo. Igorine determinate a vender cara la pelle e alessandrine forse appagate dalla vittoria in Coppa Piemonte. La determinazione delle novaresi ha messo in difficoltà le alessandrine, talmente superiori, però, da alzare l’attenzione nei momenti finali dei set, chiudendo sempre la porta in faccia ai tentativi di rimonta.

La classifica

Dopo la 2^ giornata di ritorno i numeri sono questi: Lilliput Settimo 44 punti; Alessandria Volley 41; Rosaltiora Verbania 34; Issa Novara 29 punti; Real Venaria 28; Ovada 24; La Vanchiglia 23; Pavic Romagnano Sesia 19; Sammaborgo e Piossasco 18; Cigliano 16 punti; Pianezza 11; Valenza 8; Igor Novara 2.

La prossima gara

Altra trasferta per le ragazze del presidente La Rosa, impegnate a Cumiana giovedì 16 febbraio alle ore 21 con avversario di turno il Piossasco volley.